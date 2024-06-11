Россиянин на самокате на скорости снес женщину с младенцем, отмахнулся и уехал

В Калуге самокатчик на скорости сбил женщину с младенцем

В Калуге на улице Суворова самокатчик на полной скорости снес женщину с младенцем, отмахнулся от них и уехал. Записи с камер видеонаблюдения публикует Telegram-канал KP.40.

По данным канала, женщина с восьмимесячным ребенком на руках выходила из офисного центра в районе драмтеатра, когда ее сбил молодой человек на арендованном самокате. На кадрах видно, как его после столкновения пыталась остановить другая женщина, но парень замахнулся на нее, оттолкнул и уехал.

Пострадавших госпитализировали. У матери с ребенком диагностировали травмы средней степени тяжести.

В УМВД России по Калужской области и Следственном комитете по региону сообщили, что проводят проверки по факту произошедшего. Самокатчика разыскивают.

Ранее в Магнитогорске Челябинской области подросток на электросамокате сбил гуляющую с ребенком женщину, когда она шла по краю тротуара. У пострадавшей диагностировали ушибы и гематомы на ногах. Она написала заявление в полицию, в котором просит привлечь молодого человека к ответственности.