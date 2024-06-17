В Петербурге сбитый электросамокатчиком ребенок попал в больницу с переломом ребер

В Санкт-Петербурге электросамокатчик сбил шестилетнего мальчика в день его рождения. Ребенка отправили в больницу имени К.А Раухфуса с травмами, а сам самокатчик скрылся с места происшествия, пишет «Фонтанка».
По данным издания, состояния ребенка оценивается как средней степени тяжести. У него диагностировали сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и перелом ребер.
Личность электросамокатчика устанавливают. Полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Ранее в Калуге самокатчик на полной скорости снес женщину с младенцем, отмахнулся от них и уехал. У пострадавших диагностировали травмы средней степени тяжести.