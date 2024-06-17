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11:37, 17 июня 2024Россия

В Петербурге сбитый электросамокатчиком ребенок попал в больницу с переломом ребер

«Фонтанка»: в Петербурге электросамокатчик сбил ребенка и скрылся

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В Санкт-Петербурге электросамокатчик сбил шестилетнего мальчика в день его рождения. Ребенка отправили в больницу имени К.А Раухфуса с травмами, а сам самокатчик скрылся с места происшествия, пишет «Фонтанка».

По данным издания, состояния ребенка оценивается как средней степени тяжести. У него диагностировали сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и перелом ребер.

Личность электросамокатчика устанавливают. Полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее в Калуге самокатчик на полной скорости снес женщину с младенцем, отмахнулся от них и уехал. У пострадавших диагностировали травмы средней степени тяжести.

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      Елена Торубарова
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