В Петербурге сбитый электросамокатчиком ребенок попал в больницу с переломом ребер

«Фонтанка»: в Петербурге электросамокатчик сбил ребенка и скрылся

В Санкт-Петербурге электросамокатчик сбил шестилетнего мальчика в день его рождения. Ребенка отправили в больницу имени К.А Раухфуса с травмами, а сам самокатчик скрылся с места происшествия, пишет «Фонтанка».

По данным издания, состояния ребенка оценивается как средней степени тяжести. У него диагностировали сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и перелом ребер.

Личность электросамокатчика устанавливают. Полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее в Калуге самокатчик на полной скорости снес женщину с младенцем, отмахнулся от них и уехал. У пострадавших диагностировали травмы средней степени тяжести.