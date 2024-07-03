Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:57, 3 июля 2024Россия

В Крыму родственница олигарха сбила на самокате коляску с трехлетней девочкой

В Симферополе родственница олигарха сбила на самокате коляску с девочкой

Кадр: Telegram-канал Baza

В крымском Симферополе родственница местного олигарха сбила на самокате коляску с трехлетней девочкой и скрылась с места. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Все произошло в Гагаринском парке. Три школьницы ехали на самокатах мимо детской площадки. Из-за скопления людей одна из них начала вилять рулем, не справилась с управлением и врезалась в детскую коляску. Самокат рухнул на ребенка, а потом — и сама девочка.

Мать пострадавшей попросила 13-летнюю виновницу предоставить контакты ее родителей, но та отвечать не стала и скрылась на самокате.

Девочка в результате наезда получила рассечение. Из больницы родители направились в полицию. Спустя полтора часа оперативники нашли обидчицу в том же парке и снова на самокате.

После прихода матери школьница извинилась и пообещала больше не ездить на электросамокате. Как утверждает Baza, виновницей аварии оказалась родственница бывшего депутата симферопольского городского совета, бизнесмена и долларового миллионера Иосифа Файнгольда.

Матери пострадавшего ребенка поступило предложение от других родителей о создании петиции с просьбой запретить самокаты в Гагаринском парке.

Ранее сообщалось, что мужчина на самокате сбил пятилетнего ребенка на Красной площади в Москве.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      США пригрозили увеличить дальность ударов ВСУ по территории России. Как отреагирует Москва?

      Форум «Стратегия опережающего развития» прошел на ВДНХ

      Предполагаемого взяткодателя бывшему мэру российского города взяли под стражу

      Смоделирована судьба вещества в диске вокруг черной дыры

      В Крыму родственница олигарха сбила на самокате коляску с трехлетней девочкой

      В ЕС рассказали о решении по помощи Украине за счет активов России

      На видео попал момент взрыва катера с людьми на борту в российском городе

      В США заявили о неприемлемых потерях ВСУ после удара российскими ракетами

      Под Тулой нашли редкое растение

      Россиянину дали срок за подготовку теракта и госизмену в пользу Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше