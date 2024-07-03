В Крыму родственница олигарха сбила на самокате коляску с трехлетней девочкой

В Симферополе родственница олигарха сбила на самокате коляску с девочкой

В крымском Симферополе родственница местного олигарха сбила на самокате коляску с трехлетней девочкой и скрылась с места. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Все произошло в Гагаринском парке. Три школьницы ехали на самокатах мимо детской площадки. Из-за скопления людей одна из них начала вилять рулем, не справилась с управлением и врезалась в детскую коляску. Самокат рухнул на ребенка, а потом — и сама девочка.

Мать пострадавшей попросила 13-летнюю виновницу предоставить контакты ее родителей, но та отвечать не стала и скрылась на самокате.

Девочка в результате наезда получила рассечение. Из больницы родители направились в полицию. Спустя полтора часа оперативники нашли обидчицу в том же парке и снова на самокате.

После прихода матери школьница извинилась и пообещала больше не ездить на электросамокате. Как утверждает Baza, виновницей аварии оказалась родственница бывшего депутата симферопольского городского совета, бизнесмена и долларового миллионера Иосифа Файнгольда.

Матери пострадавшего ребенка поступило предложение от других родителей о создании петиции с просьбой запретить самокаты в Гагаринском парке.

Ранее сообщалось, что мужчина на самокате сбил пятилетнего ребенка на Красной площади в Москве.