Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:27, 28 июня 2024Россия

Самокатчик сбил пятилетнего ребенка на Красной площади

Мужчина на самокате сбил пятилетнего ребенка на Красной площади в Москве

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Мужчина на самокате сбил пятилетнего ребенка на Красной площади в Москве. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Как выяснило издание, мальчик гулял в центре столицы с отцом. Внезапно на малыша наехал взрослый мужчина на самокате и сбил его с ног. Отец бросился к обидчику, но тот успел скрыться. Следом за виновником, тоже на самокате, промчался его сын.

Сотрудники полиции прибыли к месту ДТП за пару минут, но обнаружить самокатчика им не удалось. Пострадавшего мальчика отвезли в больницу, медики диагностировали у него травму головы.

Мужчину, не заметившего ребенка, объявили в розыск.

Ранее сообщалось, что в центре Санкт-Петербурга курьер на самокате сбил 68-летнюю женщину и напал на нее. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подписал указ о компенсационных выплатах участникам СВО. Что это и кому они полагаются?

      Врач раскрыл неожиданные свойства черешни

      Россиян призвали чаще принимать контрастный душ

      Женщина попала под суд за вождение чемодана на колесиках без водительских прав

      Звезда «Мстителей» снялся топлес после перелома 38 костей

      Курс доллара на ближайшие дни предсказали

      Депутат Рады потребовал в суде провести на Украине выборы президента

      Киркоров спел «Миллион алых роз» с куклой Пугачевой

      Один человек пострадал при обстреле ВСУ российского региона

      В Польше заявили о неготовности Европы к войне с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше