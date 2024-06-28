Самокатчик сбил пятилетнего ребенка на Красной площади

Мужчина на самокате сбил пятилетнего ребенка на Красной площади в Москве

Мужчина на самокате сбил пятилетнего ребенка на Красной площади в Москве. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Как выяснило издание, мальчик гулял в центре столицы с отцом. Внезапно на малыша наехал взрослый мужчина на самокате и сбил его с ног. Отец бросился к обидчику, но тот успел скрыться. Следом за виновником, тоже на самокате, промчался его сын.

Сотрудники полиции прибыли к месту ДТП за пару минут, но обнаружить самокатчика им не удалось. Пострадавшего мальчика отвезли в больницу, медики диагностировали у него травму головы.

Мужчину, не заметившего ребенка, объявили в розыск.

Ранее сообщалось, что в центре Санкт-Петербурга курьер на самокате сбил 68-летнюю женщину и напал на нее. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.