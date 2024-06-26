Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:39, 26 июня 2024Россия

В Петербурге курьер на самокате сбил и избил преподавателя вуза

В центре Петербурга курьер на самокате сбил женщину и напал на нее

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В центре Санкт-Петербурга курьер на самокате сбил 68-летнюю женщину и напал на нее, сообщает канал 78.ru.

Инцидент произошел на Большой Московской улице. Доставщик сбил прохожую, за что та сделала ему замечание, в ответ молодой человек ударил ее кулаком по лицу и уехал.

По данным издания, пострадавшая — преподаватель одного из вузов города. Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом левой височной области.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Курьера разыскивают.

Ранее в Санкт-Петербурге на улице Подвойского курьер-мигрант на электровелосипеде сбил женщину, заявил о своей правоте и уехал. Женщина получила открытый перелом руки и закрытый перелом ребер, ее госпитализировали и поместили в реанимацию.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим

      Врач объяснила опасность привычки детей сосать палец

      Раскрыто содержание последнего сообщения пассажирки рухнувшего с парковки BMW в Краснодаре

      Адвокат подал жалобу на домашний арест бизнесмена Новицкого

      В российском регионе разрешили досрочно снимать губернатора со статусом иноагента

      Захарова назвала Украину пунктом меню на столе Запада

      Бежавшая от талибов журналистка улетела из России в Кабул. Ей отказали в убежище

      Косатки стали чаще есть акул

      Лавров заявил о планах собрать формат РИК

      В США назвали удар по Севастополю актом войны со стороны США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше