В Петербурге курьер на самокате сбил и избил преподавателя вуза

В центре Петербурга курьер на самокате сбил женщину и напал на нее

В центре Санкт-Петербурга курьер на самокате сбил 68-летнюю женщину и напал на нее, сообщает канал 78.ru.

Инцидент произошел на Большой Московской улице. Доставщик сбил прохожую, за что та сделала ему замечание, в ответ молодой человек ударил ее кулаком по лицу и уехал.

По данным издания, пострадавшая — преподаватель одного из вузов города. Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом левой височной области.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Курьера разыскивают.

Ранее в Санкт-Петербурге на улице Подвойского курьер-мигрант на электровелосипеде сбил женщину, заявил о своей правоте и уехал. Женщина получила открытый перелом руки и закрытый перелом ребер, ее госпитализировали и поместили в реанимацию.