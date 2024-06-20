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13:54, 20 июня 2024Россия

Курьер-мигрант сбил россиянку, заявил о своей правоте, уехал и попал на видео

В Санкт-Петербурге курьер на электровелосипеде сбил женщину и уехал

В Санкт-Петербурге на улице Подвойского курьер-мигрант на электровелосипеде сбил женщину, заявил о своей правоте и уехал. Инцидент попал на видео, ролик опубликован в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Как видно на кадрах, пострадавшая лежит на асфальте без движения. В это время очевидцы пытаются задержать сбившего ее курьера. Молодой человек оправдывался, что сбил женщину не специально, и собирал разлетевшиеся после ДТП по дороге вещи — ключи, выпавшую из сумки-холодильника еду и слетевший с ноги кроссовок. После аварии электровелосипед не сразу завелся — курьер безрезультатно кружил на нем по газону и снова падал. Когда велосипед заработал, мужчина смог скрыться с места ДТП.

По словам очевидцев, 52-летняя женщина получила открытый перелом руки и закрытый перелом ребер, ее госпитализировали в реанимацию.

Ранее в Москве возле станции метро «Дмитровская» курьер на электросамокате сбил женщину. Сообщалось, что самокатчик не покинул место ДТП, а прохожие вызвали скорую помощь.

ЖЗЛ
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      Елена Торубарова
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