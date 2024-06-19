В Москве курьер на электросамокате сбил женщину

В Москве возле станции метро курьер на электросамокате сбил женщину

В Москве возле станции метро «Дмитровская» курьер на электросамокате сбил женщину, сообщает агентство «Москва» в своем Telegram-канале.

Со слов очевидцев, самокатчик не покинул место ДТП, а прохожие вызвали скорую помощь. На опубликованном кадре видно, что женщина упала, а на асфальте видны следы крови.

Ранее в Госдуме предложили создать в России электросамокатную полицию.

В июне 2024 года в центре Екатеринбурга самокатчик на высокой скорости сбил больную раком 75-летнюю пенсионерку и скрылся. Женщину доставили в больницу с переломами бедра и плеча и с разбитой головой.