Самокатчик на скорости сбил больную раком 75-летнюю россиянку и скрылся

В центре Екатеринбурга самокатчик сбил 75-летнюю пенсионерку

В центре Екатеринбурга самокатчик на высокой скорости сбил 75-летнюю пенсионерку и скрылся. Об этом рассказала дочь пострадавшей в беседе с E1.ru.

По словам россиянки, наезд произошел днем 4 июня в районе улиц Бажова и Куйбышева. В результате пожилую женщину доставили в больницу с переломами бедра и плеча, а также с разбитой головой. «Весь тротуар был и есть в крови, — рассказала дочь пенсионерки. — Мама просто упала. У нее онкология, она шла получить результаты МРТ головного мозга. Сейчас она со штырями и зашитой головой в больнице».

Женщина добавила, что виновник происшествия должен быть найден и наказан. В ГИБДД Свердловской области сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка.

С наступлением весны в России вновь начали фиксировать происшествия с участием водителей электросамокатов, Так, в Магнитогорске подросток на электросамокате сбил гуляющую с ребенком местную жительницу. Пострадавшая обратилась в травмпункт, где ей констатировали ушибы и гематомы на ногах, а также написала заявление в полицию.

Кроме того, в Санкт-Петербурге электросамокатчик сбил 88-летнюю блокадницу. В результате пожилая женщина упала на асфальт. В больнице у нее выявили ушибы и ссадины.

В мае АНО «Институт исследования современной политики» (ИИПСП) обратился в МВД с просьбой установить для электросамокатов «лежачие полицейские». Авторы документа на имя главы Госавтоинспекции Михаила Черникова приводит статистику, согласно которой за девять месяцев 2023 года произошло более 2,6 тысячи ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в три раза превысив показатели 2022 года.