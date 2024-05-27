Россия
Реклама. ПАО Сбербанк
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:27, 27 мая 2024Россия

В России захотели установить «лежачие полицейские» для электросамокатов

«Известия»: МВД попросило установить лежачие полицейские» для электросамокатов

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

АНО «Институт исследования современной политики» (ИИПСП) обратились в МВД с просьбой установить «лежачие полицейские» для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в России. Об этом со ссылкой на обращение пишут «Известия».

Документ адресован начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаилу Черникову. В нем приводится статистика министерства, согласно которой в России ежегодно растет число аварий с участием электросамокатов. Так, за девять месяцев 2023 года произошло более 2,6 тысячи ДТП, что в три раза больше, чем за этот же период прошлого года.

Как подчеркнул в обращении директор ИИПСП Антон Орлов, ситуация с аварийностью электросамокатов осложняется участившимися случаями аварий на тротуарах и в парковых зонах, в том числе там, где отдыхают дети. Снижение максимально допустимой скорости для передвижения на электросамокатах в России до 25 километрах в час улучшило ситуацию с арендованными самокатами, однако никак не повлияло на владельцев электросамокатов.

«Очевидно, что введение запретительных мер в виде закрытия парковых зон для СИМ не поможет справиться с проблемой в полной мере и пешеходы все так же будут находиться в опасности, в том числе дети. Данная проблема будет оставаться актуальной до тех пор, пока будет иметь место такое явление, как "трасса" для СИМ. В данном случае имеется в виду прямой участок дороги, (парк, бульвар, тротуар и пр.), который предназначен для пешеходов, но может использоваться для разгона пользователями СИМ», — говорится в обращении.

Материалы по теме:
Через сколько времени после употребления алкоголя можно сесть за руль? Как алкоголь влияет на организм водителя
Через сколько времени после употребления алкоголя можно сесть за руль?Как алкоголь влияет на организм водителя
18 августа 2023
Штрафы с камер ГИБДД в 2024 году: за какие нарушения приходят, как обжаловать
Штрафы с камер ГИБДД в 2024 году:за какие нарушения приходят, как обжаловать
17 мая 2024

Там также указывается, что именно наличие искусственных неровностей помогло бы решить проблему с все еще высокой аварийностью в местах пеших прогулок в парковых зонах, а также на тротуарах в местах перехода проезжей части пешеходами. Наличие «лежачих полицейских» сведет к минимуму возникновение аварий по вине пользователей СИМ, так как они не смогут разогнаться на пешеходных участках дороги и будут вынуждены снижать скорость.

В России могут начать штрафовать за управление электросамокатом или другим средством индивидуальной мобильности (СИМ) с телефоном в руке без мобильной гарнитуры, сообщал ранее сенатор Артем Шейкин. Такую норму по аналогию с запретом, действующим для автомобилистов, ко второму чтению могут включить в законопроект, вводящий штраф до 30 тысяч рублей для пользователей электросамокатов и других СИМ. Его внесли в Госдуму в апреле. В заключении правительства говорилось, что проект поддержат при условии доработки с учетом указанных замечаний.

С 1 марта 2023 года в России начали действовать изменения в правилах дорожного движения, согласно которым электросамокаты, гироскутеры, сегвеи и другие подобные устройства получили статус средств индивидуальной мобильности. Перемещаться на них по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам разрешено со скоростью не выше 25 километров в час. При этом если электросамокат или другое подобное устройство движется по тротуару, то приоритет получают пешеходы.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ впервые пытались атаковать популярный российский курортный город

      Артемий Лебедев назвал преимущество Москвы перед Нью-Йорком

      Ушедшая от 37-летнего мужа 83-летняя старушка одурачила мошенников

      Члены НАТО предъявили к генсеку одно требование по Украине

      Фитнес-эксперт дала 13 советов для получения идеального тела после 50 лет

      В ДНР рассказали о строительстве новых предприятий на месте «Азовстали»

      Танкеры «Газпрома» начали терять деньги из-за угроз атак

      Опубликован список экзотических планет

      Люксембург отказался возвращать активы Михаилу Фридману

      Израиль нанес мощный удар по Рафаху на фоне атаки ХАМАС по Тель-Авиву

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше