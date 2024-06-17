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22:37, 17 июня 2024Мир

«Пусть разбираются друг с другом». Россия прекращает участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу о крушении MH17

МИД: РФ прекращает участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу об MH17

Фото: Alexander Ermochenko / Globallookpress.com

Россия прекращает свое участие в споре с Австралией и Нидерландами, связанном с крушением «Боинга» MH17 в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщили в МИД РФ.

В Совете Международной организации гражданской авиации (ИКАО) западники и их сателлиты пусть теперь разбираются друг с другом. Мы прекращаем свое участие в этом фарсе. Россия не признает правомочия Совета рассматривать вбросы Австралии и Нидерландов, а также любые решения, которые будут вынесены в связи с ними

МИД России

В ведомстве подчеркнули приверженность резолюции Совета Безопасности ООН 2166, а также установлению истинных причин авиакатастрофы рейса MH17, в отличие от «ангажированного большинства» в Совете ИКАО. В заявлении подчеркивается «открытость России для соответствующей работы» по делу в рамках действующего международного права.

Совбез ООН в резолюции от 21 июля 2017 года заявил, что поддерживает усилия, предпринимаемые для того, чтобы организовать всестороннее, тщательное и независимое международное расследование этого инцидента в соответствии с руководящими принципами международной гражданской авиации.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, никто из них не выжил.

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17 июля 2021

Нидерланды и Австралия обвиняют Россию в нарушении конвенции о гражданской авиации

14 марта 2022 года Нидерланды и Австралия подали совместную жалобу на Россию в ИКАО по статье 84 Чикагской конвенции о международной гражданской авиации. В ней они требовали от Совета ИКАО признать Россию виновной в нарушении статьи 3 bis конвенции, которая требует от государств воздерживаться от применения оружия против гражданских самолетов в полете, и возместить причиненный ущерб.

В МИД уточнили, что в марте 2023 года, несмотря на возражения Москвы, Совет признал свою компетенцию на рассмотрение спора.

С этим решением Россия не согласна, она изначально не признавала и по-прежнему не признает компетенцию Совета в данном деле. Несмотря на это, мы продолжили участие в разбирательстве, поскольку исходили из того, что площадку ИКАО возможно использовать для профессионального диалога на тему авиакатастрофы

МИД России

В ведомстве подчеркнули, что Россия неоднократно предлагала провести полное, тщательное и независимое международное расследование по делу о крушении, как того требует резолюция Совбеза ООН 2166. Однако в этом Москве было отказано.

Россия не смогла полноценно принять участие в техническом расследовании Совета по вопросам безопасности Нидерландов и уголовном расследовании Совместной следственной группы (Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина), а окончательные выводы содержат значительное количество неточностей и нестыковок.

Ранее председатель Фонда родственников жертв катастрофы Пит Плух в ходе слушаний в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по объединенному иску Нидерландов и Украины против России сообщил, что Москва не предоставила никаких сведений или данных, которые способствовали бы проведению нового расследования крушения малайзийского «Боинга».

Генпрокуратура заявила, что Москва представила ИКАО свидетельства непричастности к крушению МН17

Старший помощник генерального прокурора России по особым поручениям Денис Грунис заявил, что Москва представила ИКАО свидетельства непричастности к крушению МН17.

Мы представили ИКАО большой объем доказательств и иных материалов, свидетельствующих об отсутствии компетенции у Совета ИКАО и абсурдности обвинений против России в причастности к авиакатастрофе рейса МН17

Денис Груниспредставитель Генпрокуратуры РФ

При этом в России не ожидают справедливого решения Совета ИКАО, в котором доминируют государства коллективного Запада, отметил представитель ведомства.

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9 марта 2020

Расследование дела о крушении MH17 закрыто из-за нехватки улик

В ноябре 2022 года по итогам заседания суда в Гааге Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубининский и Леонид Харченко были заочно приговорены к пожизненному заключению по делу о крушении MH17.

В МИД России, комментируя решение суда, заявили: он выборочно принимал материалы и «пренебрег принципами беспристрастного правосудия».

В феврале 2023 года, несмотря на вынесение приговора, прокуратура Нидерландов отказалась закрывать дело по крушению малайзийского Boeing. Следователи считают, что руководство России было причастно к принятию решения о передаче ДНР зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук».

Тем не менее Международная следственная группа приостановила расследование уголовного дела из-за нехватки улик.

Расследование сейчас достигло своего предела. Все зацепки были исчерпаны

Дигна ван Бутцеларпредставитель прокуратуры Нидерландов в совместной следственной группе

Власти Малайзии раскритиковали закрытие дела о падении Boeing рейса MH17 и заявили о намерении продолжить добиваться справедливости. «Дело официально закрыто. Однако мы понимаем, что правосудие до сих пор не восторжествовало», — сказал министр транспорта страны Энтони Локе.

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      Марина Совина
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