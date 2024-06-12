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15:37, 12 июня 2024Мир

Россия не предоставила сведений для нового расследования крушения MH17

Родственники жертв MH17: Россия не предоставила данные для нового расследования

Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

Россия не предоставила никаких сведений или данных, которые способствовали бы проведению нового расследования крушения малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17 и сбитого в районе Донбасса в 2014 году. Об этом, как передает РИА Новости, заявил председатель Фонда родственников жертв катастрофы Пит Плух в ходе слушаний в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по объединенному иску Нидерландов и Украины против России.

«Немногим более года назад прокуратура Нидерландов была вынуждена остановить расследование в отношении других лиц, подозреваемых в причастности к трагедии MH17, так как необходимая для дальнейшего расследования информация должна была поступить от России. Однако эта информация так и не поступила и пока не ожидается», — посетовал Плух.

Потерявший при крушении самолета троих близких Плух выразил сожаление в связи с тем, что Россия предпочла проигнорировать решение суда в Гааге, который заочно приговорил Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко к пожизненному заключению, признав их виновными в крушении самолета.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что страна может взыскать с России плату в виде расходов на устранение последствий катастрофы рейса MH17. По его словам, соответствующие подсчеты провела Счетная палата по запросу правительства страны.

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      Олег Давыдов
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