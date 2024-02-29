Нидерланды захотели получить от России компенсацию после крушения МН17

Рютте: Нидерланды могут взыскать с РФ компенсацию за крушение МН17 в Донбассе

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что страна может взыскать с России плату в виде расходов на устранение последствий катастрофы рейса MH17. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Счетная палата по запросу правительства посчитала расходы, понесенные правительством Нидерландов после крушения рейса MH17. Правительство очень благодарно за этот отчет, потому что, хотя страдания жертв и выживших родственников, конечно, нельзя никак облегчить, мы можем сделать шаг к справедливости», — написал Рютте в публикации.

Он добавил, что этот отчет «может привести к обоснованному иску о компенсации в судебном разбирательстве» Нидерландов против России после того, как в 2014 году малайзийский Boeing, летевший рейсом МН17, потерпел крушение в Донбассе.

В 2022 году прокуратура Нидерландов заявила, что не будет подавать аппеляцию на решение Гаагского суда по делу о крушении самолета, так как считает его окончательным. Тем не менее уже в 2023 году ведомство объявило об отказе закрывать дело о катастрофе из-за нехватки улик.