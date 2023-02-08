Прокуратура Нидерландов отказалась закрывать дело по MH17, несмотря на нехватку улик

Прокуратура Нидерландов отказалась закрывать дело по крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, несмотря на нехватку доказательств, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление, сделанное на пресс-конференции по новым результатам расследования Совместной следственной группы (ССГ) по делу MH17.

«Результаты расследования не привели к появлению достаточных доказательств, чтобы мы могли продолжить судебное преследование, однако это не означает, что ССГ закроет дело... Свидетели, которые хотят рассказать нам свои истории, по-прежнему могут это сделать», — отмечается в заявлении.

Следствие считает, что руководство России было причастно к принятию решения о передаче Донецкой народной республике (ДНР) зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук». Кроме того, по итогам ноябрьского суда Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубининский и Леонид Харченко были заочно приговорены к пожизненному заключению — их признали виновными в гибели 298 пассажиров самолета.

В МИД России, комментируя решение суда, заявили: он выборочно принимал материалы по делу MH17 и «пренебрег принципами беспристрастного правосудия».