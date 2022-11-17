Суд в Гааге заочно приговорил виновных по делу MH17 к пожизненному сроку

Суд заочно приговорил Гиркина, Дубинского и Харченко к пожизненному сроку по делу MH17

Гаагский суд вынес вердикт по делу о крушении в Донбассе малазийского Boeing, выполнявшего рейс MH17 в 2014 году, и заочно приговорил Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко к пожизненному заключению, признав их виновными в гибели 298 человек. Об этом сообщает ТАСС.

При этом одного из четырех обвиняемых по делу — Олега Пулатова — суд признал невиновным. Как заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс, невозможно установить, что Пулатов был причастен к применению зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук», поэтому его нельзя считать классическим соучастником.

Заседание Окружного суда Гааги, в ходе которого зачитан вердикт по делу о крушении Boeing, прошло 17 ноября. Он постановил, что причиной трагедии стал запуск ракеты из ЗРК «Бук» под поселком Первомайский. При этом судьи считают, что MH17 сбили по ошибке, перепутав с военным самолетом. Общую компенсацию родственникам жертв крушения оценили в 16 миллионов евро.

16 миллионов евро составляет компенсация родственникам жертв крушения рейса MH17 по решению суда

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года на территории, подконтрольной властям ДНР. На борту находились 298 человек, все они погибли.

МИД России назвал решение суда конъюнктурным

Российский МИД заявил, что разбирательство по расследованию катастрофы с рейсом MH17 может стать одним из самых скандальных в истории. В ведомстве отметили, что в деле много странностей, неувязок и сомнительных доводов обвинения. Решение суда министерство назвало

конъюнктурным и сделанным в угоду текущей политической повестке.

Глубоко сожалеем, что Окружной суд Гааги пренебрег принципами беспристрастного правосудия МИД России

Помимо этого, там указали, что суд отказался рассматривать вину Киева в трагедии, вопросы о незакрытом воздушном пространстве над Донбассом и отсутствии данных авиадиспетчеров и радаров остаются открытыми. Также недоумение вызвало то, что судьи не стали принимать во внимание отказ Украины предоставить данные радаров и записи переговоров авиадиспетчеров, которые к тому же бесследно исчезли.

При этом судебное разбирательство не приняло во внимание данные, предоставленные Министерством обороны России. Документы касались передачи на Украину ракеты с тем же серийным номером, что был найден на обломках на месте крушения самолета. «Для анализа выбирались лишь те материалы, которые были призваны подтвердить навязываемую Гаагой версию», — заявили в МИД. Также к материалам дела не были приобщены данные с российских радаров, а также доклады и результаты эксперимента концерна «Алмаз-Антей», которые указывали на запуск ракеты из района, находившегося под контролем Киева.

В России вердикт сочли политизированным

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал решение Гаагского суда политизированным, так как весомых доказательств предъявлено не было. А первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров счел вердикт юридически ничтожным.

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Александр Брод также заявил, что вердикт Гаагского суда не вызывает доверия. Он указал на то, что в ходе расследования было «слишком много темных пятен». «А отсутствие прозрачности и нестыковки порождают подозрения в ангажированности правосудия», — добавил Брод.

При этом председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас высказал уверенность в том, что решение по делу о крушении Boeing МН17 не создаст правовых последствий для России. В то же время интересно, как суд оценит действия украинских должностных лиц, которые развязали на территории страны гражданскую войну после не соответствующего конституции государственного переворота, а впоследствии не закрыли небо для гражданской авиации в зоне вооруженного конфликта, подчеркнул он.