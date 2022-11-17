МИД России указал на изъяны международного расследования крушения MH17

МИД России: в расследовании по MH17 суд отказался рассматривать вину Киева в трагедии

Гаагский суд, который вынес обвинительный вердикт двум гражданам России и одному гражданину Украины в причастности к авиакатастрофе рейса МН17, отказался рассматривать вину Киева в трагедии, вопросы о незакрытом воздушном пространстве над Донбассом и отсутствии данных авиадиспетчеров и радаров остаются открытыми. На изъяны международного расследования инцидента указали представители МИД России, соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Так и не был должным образом проанализирован вопрос об ответственности Киева за незакрытие воздушного пространства над зоной боевых действий. Хотя доподлинно известно, что в зоне АТО были развернуты средства ПВО ВСУ, в том числе [ЗРК] "Бук", которые находились в боевом состоянии, были активированы их радары, а их экипажи отрабатывали действия по поиску и отслеживанию целей», — говорится в сообщении.

Также представители ведомства выразили недоумение тому, что суд не стал принимать во внимание отказ Украины предоставить данные радаров и записи переговоров авиадиспетчеров, которые к тому же «бесследно исчезли». «Такое странное поведение властей государства, на территории которого и произошла катастрофа, нисколько не смутило голландское правосудие», — резюмировали в МИД.

В четверг 17 ноября началось заседание Окружного суда Гааги, в ходе которого зачитан вердикт по делу о крушении Boeing. Суд постановил, что причиной трагедии стал запуск ракеты из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» под поселком Первомайский. По итогам расследования Гаагский суд заочно приговорил Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко к пожизненному заключению, признав их виновными в гибели 298 человек.