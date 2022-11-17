Гаагский суд приговорил виновных в катастрофе MH17 к пожизненному заключению

Гаагский суд заочно приговорил виновных в катастрофе MH17 к пожизненному заключению

Гаагский суд заочно приговорил Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко к пожизненному заключению, признав их виновными в гибели 298 пассажиров малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17 в 2014 году. Об этом пишет ТАСС.

В четверг 17 ноября началось заседание Окружного суда Гааги, в ходе которого зачитан вердикт по делу о крушении Boeing. Суд постановил, что причиной трагедии стал запуск ракеты из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» под поселком Первомайский. Олега Пулатова, одного из обвиняемых и экс-подчиненных Гиркина, оправдали. Судьи считают, что MH17 сбили по ошибке, перепутав с военным самолетом.

Самолет Boeing 777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года на территории, подконтрольной властям ДНР.