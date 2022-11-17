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19:44, 17 ноября 2022Мир

МИД России оценил решение суда по MH17

МИД России назвал решение суда по крушению рейса MH17 конъюнктурным

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Судебное разбирательство в Нидерландах по расследованию катастрофы с малайзийским Boeing рейса MH-17, потерпевшим крушение в Донбассе в 2014 году, может стать одним из самых скандальных в истории. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД России.

По мнению ведомства, в деле много странностей, неувязок и сомнительных доводов обвинения. «Опровергнуть доводы защиты Олега Пулатова суд не смог и был вынужден оправдать его. Глубоко сожалеем, что Окружной суд Гааги пренебрег принципами беспристрастного правосудия», — подчеркивается в заявлении.

МИД также назвал решение суда конъюнктурным, сделанным в угоду текущей политической повестке. Москва считает, что это ударит по всей судебной системе Нидерландов.

По итогам расследования Гаагский суд заочно приговорил Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко к пожизненному заключению, признав их виновными в гибели 298 человек.

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Виктория Кондратьева
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