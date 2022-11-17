Сенатор Клишас отреагировал на вердикт Гааги по Boeing МН17

Сенатор Клишас заявил, что решение Гааги по Boeing МН17 не создаст правовых последствий

Решение Гаагского суда по делу о крушении Boeing МН17 в 2014 году не создаст правовых последствий для России. Об этом заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, чьи слова приводит РИА Новости.

«Никаких правовых последствий не создает, но представляет интерес для изучения», — сказал сенатор.

По словам Клишаса, интересно, как суд оценит действия украинских должностных лиц, которые развязали на территории страны гражданскую войну после не соответствующего конституции государственного переворота, а впоследствии не закрыли небо для гражданской авиации в зоне вооруженного конфликта.

Самолет Boeing 777, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года на территории, подконтрольной властям ДНР.

17 ноября Гаагский суд заочно приговорил Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко к пожизненному заключению, признав их виновными в гибели 298 пассажиров малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17 в 2014 году. Россиянина Олега Пулатова суд оправдал.