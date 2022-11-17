В Совфеде отреагировали на решение Гаагского суда по MH17

Сенатор Джабаров назвал решение Гаагского суда по MH17 юридически ничтожным

Решение Гаагского суда по крушению малайзийского Boeing МН17 было ожидаемым, однако для России оно юридически ничтожно. Так на него отреагировал первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, передает РИА Новости.

По словам сенатора, в обвинительном приговоре была использована версия Киева. Он подчеркнул, что у Запада «всегда виновата Россия». При этом Гаагский суд заявлял, что прокуратура Нидерландов проводила и собственное независимое расследование произошедшего.

Вместе с тем данные экспертов «Алмаз-Антея» не учли, добавил Джабаров. «Правду в море лжи мы никогда не узнаем», — заключил парламентарий.

17 ноября Гаагский суд заочно приговорил Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко к пожизненному заключению, признав их виновными в гибели 298 пассажиров малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17 в 2014 году. Россиянина Олега Пулатова суд оправдал. Суд оценил общую компенсацию родственникам жертв крушения рейса MH17 в 16 миллионов евро.

Самолет Boeing 777, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года на территории, подконтрольной властям ДНР.