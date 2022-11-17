В Госдуме прокомментировали решение Гаагского суда по делу о рейсе MH17

Слуцкий счел политизированным и бездоказательным решение Гаагского суда по делу MH17

Решение Гаагского суда по крушению малайзийского Boeing 777 рейса MH17 выглядит политизированным, весомых доказательств предъявлено не было. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

Он напомнил, что российских специалистов не допустили к деятельности совместной следственной группы по делу MH17. «Решение, безусловно, политизированное, с которым согласиться нельзя», — прокомментировал Слуцкий.

До этого первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров счел решение Гаагского суда по MH17 юридически ничтожным.