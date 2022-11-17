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17:25, 17 ноября 2022Мир

Гаагский суд оправдал одного из четырех обвиняемых по делу MH17

Суд в Гааге признал обвиняемого Пулатова невиновным в крушении рейса MH17

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Гаагский суд, в котором рассматривалось дело о крушении малайзийского Boeing 777 рейса MH17 на Украине в июле 2014-го, признал одного из четырех обвиняемых по делу Олега Пулатова невиновным. Об оправдательном приговоре стало известно ТАСС.

«Суд не может установить, что Пулатов приложил какие-либо усилия, чтобы применить ЗРК "Бук", поэтому его нельзя считать классическим соучастником. Нет доказательств, что Пулатов имел отношение к использованию "Бука"», — заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс. По его словам, суд также отклонил требование прокуратуры поместить Пулатова в тюрьму.

7 ноября началось заседание Окружного суда Гааги, в ходе которого зачитан вердикт по делу о крушении самолета. Суд постановил, что Boeing потерпел крушение при запуске ракеты из ЗРК «Бук» с поля под поселком Первомайский.

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года на территории, подконтрольной властям ДНР. На борту находились 298 человек, все они погибли.

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Виктория Кондратьева
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