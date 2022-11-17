Гаагский суд вынес вердикт по делу о рейсе MH17

Гаагский суд постановил, что рейс MH17 был сбит из ЗРК «Бук» из-под Первомайского

Самолет Boeing 777 рейса MH17 был сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» из-под поселка Первомайское. Такой вердикт вынес Гаагский суд, в котором рассматривалось дело о крушении малайзийского воздушного судна на Украине в июле 2014 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд придерживается того мнения, что Boeing потерпел крушение при запуске ракеты из ЗРК "Бук" с поля под поселком Первомайский. При этом погибли все находившиеся на борту 298 человек», — постановил нидерландский судья Хендрик Стейнхейс.

21 декабря 2021-го прокуратура Нидерландов обвинила Россию в причастности к авиакатастрофе. Обвиняемый по этому делу подполковник запаса ВДВ армии России Олег Пулатов заявил, что он невиновен, и попросил оправдать его. Предыдущие слушания по делу прошли 10 июня 2022 года.

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года на территории, подконтрольной властям ДНР. На борту находились 298 человек, все они погибли. По версии обвинения, лайнер был сбит ЗРК «Бук», состоящим на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады, дислоцированной в Курской области.