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В Нидерландах завершились слушания по делу о крушении MH17

Суд в Нидерландах завершил слушания по делу о крушении рейса MH17

Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

Суд в Нидерландах завершил слушания по делу о крушении Boeing 777 рейса MH17 на Украине в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС.

Судья Хендрик Стейнхейс назначил следующее заседание на 22 сентября, однако оно будет носить технический характер. «Суду требуется время для рассмотрения всех приведенных аргументов, ближайшая дата, когда может быть объявлен вердикт, — 17 ноября», — заявил судья.

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Он отметил, что судьи могут огласить вердикт и раньше, однако этот процесс может затянуться и до 22 декабря. Обвиняемый по этому делу подполковник запаса ВДВ армии России Олег Пулатов заявил, что он невиновен, и попросил оправдать его.

Ранее группа американских экспертов признала, что сделанные российским оборонным концерном «Алмаз-Антей» расчеты повреждений рейса MH17 являются наиболее правдоподобными и соответствуют характеру урона, обнаруженного на обломках самолета.

21 декабря 2021-го прокуратура Нидерландов обвинила Россию в причастности к авиакатастрофе 2014 года. Ведомство представило в суде материалы из соцсетей как доказательства причастности 53-й бригады Российских вооруженных сил из Курска к катастрофе малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014-м.

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Николай Чигасов
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