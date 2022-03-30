Эксперты признали достоверность расчетов повреждений рейса MH17

Эксперты из США назвали расчеты «Алмаз-Антея» по урону рейса MH17 наиболее правдоподобными

Группа американских экспертов признала, что сделанные российским оборонным концерном «Алмаз-Антей» расчеты повреждений рейса MH17 являются наиболее правдоподобными и соответствуют характеру урона, обнаруженного на обломках самолета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Сабине тен Дуссхате.

«Американские эксперты пришли к выводу, что расчеты "Алмаз-Антея" по делу MH17 больше всего соответствуют характеру повреждений, обнаруженных на всех доступных обломках самолета», — подчеркнула она.

По словам адвоката, для получения объективных выводов и подтверждения достоверности информации, сторона защиты решила обратиться за оценкой отчетов «Алмаз-Антея», голландских и бельгийских экспертов к группе опытных экспертов из США.

«Все три эксперта (из Аэрокосмического центра Нидерландов, Королевской военной академии Бельгии и российского "Алмаз-Антея") пришли к разным выводам относительно места пуска ракеты. В виду экспертизы "Алмаз-Антея", его комплексного подхода и простым объяснениям, которые они представили в отчетах и в ходе опроса, мы расцениваем результаты расследования "Алмаз-Антея" самыми надежными», — заявила адвокат на заседании суда.

21 декабря 2021-го прокуратура Нидерландов обвинила Россию в причастности к авиакатастрофе 2014 года. Ведомство представило в суде материалы из соцсетей как доказательства причастности 53-й бригады российских вооруженных сил из Курска к катастрофе малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014-м.

Ранее прокуратура Нидерландов обвинила россиянина Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко в причастности к крушению пассажирского самолета. Пулатова на суде представляет международная группа адвокатов, остальных подозреваемых судят заочно. В декабре 2021 года прокуратура Нидерландов опубликовала обвинительный акт с требованием приговорить всех четырех обвиняемых к пожизненному заключению «за уничтожение самолета в составе организованной группы, которое привело к гибели 298 человек, и убийство пассажиров, находившихся на борту».