В СПЧ заявили о недоверии к вердикту суда по MH17
Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Александр Брод заявил, что вердикт Гаагского суда по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году не вызывает доверия. Его слова передает РИА Новости.
В частности, Брод указал на то, что в ходе расследования было «слишком много темных пятен». «А отсутствие прозрачности и нестыковки порождают подозрения в ангажированности правосудия», — добавил он. По его словам, в подобных делах не должно быть неясностей.
Кроме того, член СПЧ задался вопросами, почему к расследованию не допустили Россию, кем были анонимные свидетели, чьи показания легли в основу обвинения, а также почему зарубежные эксперты не захотели присутствовать на проводимых Россией следственных экспериментах. Помимо этого, он обратил внимание на то, что выстрел был с подконтрольной Киеву территории, а ополченцы не обладали тем оружием, которое поразило самолет. «Вопросы открыты до сих пор», — заключил он.
17 ноября суд признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета. При этом Окружной суд Гааги признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму.