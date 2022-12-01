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19:58, 1 декабря 2022Мир

Прокуратура Нидерландов отказалась подавать апелляцию на решение по делу MH17

Прокуратура Нидерландов не подаст апелляцию на решение Гаагского суда по делу MH17

Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

Прокуратура Нидерландов считает окончательным решение Гаагского суда по делу о крушении в Донбассе малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17 в 2014 году. В связи с этим апелляцию на решение суда подавать не будут, пишет Reuters со ссылкой на соответствующий документ.

Таким образом, приговор становится окончательным, отмечает агентство.

По итогам заседания 17 ноября суд в Гааге заочно приговорил Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко к пожизненному заключению, признав их виновными в гибели 298 людей, находившихся в самолете. При этом одного из четырех обвиняемых по делу — Олега Пулатова — суд признал невиновным. В суде объяснили: установить, что Пулатов был причастен к применению зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук», невозможно.

Именно запуск ракеты сочли причиной крушения самолета. Общую компенсацию родственникам жертв крушения оценили в 16 миллионов евро.

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Елизавета Наумова
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