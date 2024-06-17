Генпрокуратура заявила о представлении в ИКАО доказательств непричастности к крушению МН17

Генпрокуратура: РФ представила ИКАО свидетельства непричастности к крушению МН17

Россия представила Международной организации гражданской авиации (ИКАО) доказательства своей непричастности к крушению «Боинга» MH17 в Донбассе в 2014 году. Об этом заявил старший помощник генерального прокурора по особым поручениям Денис Грунис, передает ТАСС.

«Мы представили ИКАО большой объем доказательств и иных материалов, свидетельствующих об отсутствии компетенции у Совета ИКАО и абсурдности обвинений против России в причастности к авиакатастрофе рейса МН17», — подчеркнул представитель Генпрокуратуры.

Ранее МИД России заявил, что Москва прекращает свое участие в споре с Австралией и Нидерландами, связанном с крушением «Боинга» MH17 в Донбассе в 2014 году.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, никто из них не выжил.