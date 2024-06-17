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18:16, 17 июня 2024Мир

МИД России заявил о прекращении участия в споре с Австралией и Нидерландами по делу MH17

МИД: Россия прекращает участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу MH17

Фото: Reuters

Россия прекращает свое участие в споре с Австралией и Нидерландами, связанного с крушением «Боинга» MH17 в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает МИД России на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«В Совете Международной организации гражданской авиации (ИКАО) западники и их сателлиты пусть теперь разбираются друг с другом. Мы прекращаем свое участие в этом фарсе. Россия не признает правомочия Совета рассматривать вбросы Австралии и Нидерландов, а также любые решения, которые будут им вынесены в связи с ними», — отмечается в заявлении.

МИД России подчеркивает, что Москва «остается приверженной резолюции Совета Безопасности ООН 2166 (2014)», а также установлению истинных причин авиакатастрофы рейса MH17, в отличие от «ангажированного большинства» в Совете ИКАО.

В заявлении подчеркивается «открытость России для соответствующей работы» по делу в рамках действующего международного права.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, никто из них не выжил.

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      Дарья Устьянцева
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