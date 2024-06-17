На Украине назвали ошибкой проведение саммита мира без России

Депутат Рады Шевченко: Украина ошиблась, не позвав РФ на саммит в Швейцарии

Украина ошиблась, не позвав российских представителей на саммит мира в Швейцарии, заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко в интервью политологу Вадиму Карасеву.

«Мы допустили ошибку, и этот саммит показал, я думаю все уже прекрасно понимают, что не пригласили туда представителей России. Боялись, что они могут повлиять на эту ситуацию, а вышло наоборот», — сказал он.

По мнению парламентария, второй части саммита не будет из-а того, что мероприятие в Швейцарии показало свою несостоятельность.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без участия России и учета ее интересов. При этом он подчеркнул, что считает прошедший саммит первым шагом к урегулированию.

Глава швейцарской делегации на саммите Габриэль Люхингер заявил, что вторая конференция по Украине будет проходить не в Европе. Наиболее вероятным местом проведения может стать Саудовская Аравия.