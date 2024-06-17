В Австрии заявили о невозможности урегулировать конфликт на Украине без России

Канцлер Австрии Нехаммер: урегулирование на Украине невозможно без России

Урегулирование конфликта на Украине невозможно без участия России и учета ее интересов. Об этом канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью газете Neue Zürcher Zeitung.

«Ясно, что без России мира не будет», — рассказал политик в ответ на вопрос об оценке им итогов конференции в Швейцарии, прошедшей с 15 по 16 июня.

При этом Нехаммер подчеркнул, что считает прошедший саммит «первым шагом» к урегулированию. Он также добавил, что любой вооруженный конфликт не заканчивается в быстрые сроки и это длительный процесс.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что саммит по Украине в Швейцарии является провалом и странам Запада необходимо осознать безальтернативность российского варианта по урегулированию конфликта. Она указала, что ставка привлечь страны Глобального Юга к обсуждению украинской «формулы мира» не сработали.