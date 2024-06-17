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19:44, 17 июня 2024Мир

Захарова назвала провалом саммит по Украине в Швейцарии

Захарова: саммит по Украине в Швейцарии является провалом

Фото: Urs Flueeler / Reuters

Саммит по Украине в Швейцарии является провалом, и странам Запада необходимо осознать безальтернативность российского варианта по урегулированию конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

В частности, она указала, что ставка привлечь страны Глобального Юга к обсуждению украинской «формулы мира» не сработали.

«Многие из них, несмотря на шантаж, откровенные угрозы и жульнические схемы, проявили стойкость, не поддались жесткому прессингу и проигнорировали настойчивые уговоры поехать в Альпы», — рассказала дипломат.

Ранее бывший замглавы МИД конфедерации Жорж Мартен заявил, что конференция по Украине, которая прошла с 15 по 16 июня, была бесполезной, так как на ней не шло речи о мире. В частности, дипломат подчеркнул, что конференция не имела смысла, так как на ней отсутствовала Россия.

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