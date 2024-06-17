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22:47, 17 июня 2024Бывший СССР

Минобороны Украины посчитало обновивших свои данные военнообязанных

Минобороны Украины: 1,5 миллиона военнообязанных обновили свои данные онлайн
СюжетМинобороны

Фото: Globallookpress.com

Полтора миллиона украинских военнообязанных обновили свои учетные данные онлайн через приложение Минобороны «Резерв+», заявила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Украины Катерина Черногоренко. Об этом пишет украинская «Судебно-юридическая газета».

По данным издания, сервис помогает обновлять данные с любой локации и разгружает ТЦК (территориальные центры комплектования — прим. «Ленты.ру»), так на Украине называют военкоматы.

«Уже 1,5 миллиона граждан обновили данные через мобильное приложение», — подчеркнула Черногоренко. Среди них более 200 тысяч женщин, добавила она.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев заявил, что безвозвратная потеря 500 тысяч человек может стать критичной для Украины. Он считает, что компенсировать ее не удастся еще долгие годы.

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      Марина Совина
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