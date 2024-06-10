Масштабы потерь Украины в конфликте оценили

Политолог Журавлев назвал серьезными потери Украины в конфликте

Безвозвратная потеря 500 тысяч человек может стать критичной для Украины, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев. Он добавил, что численность населения до конфликта в 40 миллионов человек может быть сильно завышена.

«Когда на Украине начались все неприятности, 15 лет назад, население составляло 60 миллионов человек. Пять лет назад — 40, и это число сильно завышено. С тех пор кто-то умер, кто-то уехал из страны. И с такой точки зрения потери в 500 тысяч человек кажутся несерьезными. Но те, кто уехал, еще могут вернуться, а те, кто погиб — нет», — сказал Журавлев.

В условиях массового отъезда населения из страны, гибель даже относительно небольшого числа граждан, как считает политолог, станет большой проблемой, компенсировать которую не удастся еще долгие годы.

«Не будет ни этих людей, ни их детей — они просто не родятся. И для Украины, население которой и так идет на убыль, это серьезно», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что потери украинской стороны составляют более 500 тысяч человек. Азаров также назвал точкой невозврата потери в миллион человек. По его словам, до такого количества «не так много, как некоторым кажется».