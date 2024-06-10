Экс-премьер Украины Азаров: потери Киева на фронте превысили полмиллиона человек

Потери украинской стороны составляют более 500 тысяч человек. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram.

«Безвозвратные потери Украины на фронте превысили полмиллиона человек», — говорится в публикации. Азаров также назвал точкой невозврата потери в миллион человек. По его словам, до такого количества «не так много, как некоторым кажется».

Экс-премьер отметил, что после этой цифры украинские граждане не смогут «самовосстановиться». Как он уточнил, на Украине осталось мало молодых мужчин, а 40-летних в два раза больше, чем 20-летних. Азаров подчеркнул, что по мере продолжения конфликта «демографическая яма» будет разрастаться сильнее.

Ранее экс-премьер страны заявлял, что потери Киевом территорий приобрели лавинообразный характер. Как он утверждал, украинские войска теряют территории, несмотря на поставки вооружения и техники от Запада.