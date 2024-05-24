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11:51, 24 мая 2024Бывший СССР

Экс-премьер Украины заявил о лавинообразных потерях территорий ВСУ

Азаров: потери Украиной территорий приобрели лавинообразный характер

Фото: Evgenia Novozhenina / Globallookpress.com

Потери Украиной территорий приобрели лавинообразный характер. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в своем Telegram-канале.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют территории, несмотря на поставки западного вооружения и техники.

В Харьковской области российские войска взяли под контроль 49 населенных пунктов, из которых 36 находятся в Купянском районе, а 13 — в северной части региона.

Если эта тенденция не изменится, ВСУ продолжат отступление, заключил политик.

Ранее власти Харьковской области эвакуировали более 11 тысяч человек. Также сообщалось о четырех боестолкновениях на харьковском направлении.

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      Илья Таксюр
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