Экс-премьер Украины заявил о лавинообразных потерях территорий ВСУ

Азаров: потери Украиной территорий приобрели лавинообразный характер

Потери Украиной территорий приобрели лавинообразный характер. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в своем Telegram-канале.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют территории, несмотря на поставки западного вооружения и техники.

В Харьковской области российские войска взяли под контроль 49 населенных пунктов, из которых 36 находятся в Купянском районе, а 13 — в северной части региона.

Если эта тенденция не изменится, ВСУ продолжат отступление, заключил политик.

Ранее власти Харьковской области эвакуировали более 11 тысяч человек. Также сообщалось о четырех боестолкновениях на харьковском направлении.