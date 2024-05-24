Власти Харьковской области сообщили об эвакуации более 11 тысяч человек

Глава Харьковской ОВА Синегубов: из области эвакуированы более 11 тысяч человек

Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов сообщил в своем Telegram-канале об эвакуации более 11 тысяч человек из региона.

«Всего эвакуировали 11 018 человек из Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов», — написал чиновник.

Помимо этого, он сообщил о четырех боестолкновениях на харьковском направлении и о более чем 20 — на купянском.

22 мая Синегубов сообщал об эвакуации более 10 тысяч жителей из региона. Ранее об эвакуации из Сумской области заявил глава местной ОВА Владимир Артюх. По его словам, власти планируют переместить более шести тысяч человек.