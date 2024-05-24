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10:24, 24 мая 2024Бывший СССР

Власти Харьковской области сообщили об эвакуации более 11 тысяч человек

Глава Харьковской ОВА Синегубов: из области эвакуированы более 11 тысяч человек

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов сообщил в своем Telegram-канале об эвакуации более 11 тысяч человек из региона.

«Всего эвакуировали 11 018 человек из Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов», — написал чиновник.

Помимо этого, он сообщил о четырех боестолкновениях на харьковском направлении и о более чем 20 — на купянском.

22 мая Синегубов сообщал об эвакуации более 10 тысяч жителей из региона. Ранее об эвакуации из Сумской области заявил глава местной ОВА Владимир Артюх. По его словам, власти планируют переместить более шести тысяч человек.

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      Валентин Карант
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