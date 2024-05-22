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09:56, 22 мая 2024Бывший СССР

Из Харьковской области эвакуировали более 10 тысяч жителей

Глава Харьковской ОВА Синегубов: из области эвакуировали более 10 тысяч жителей

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

В интересах безопасности власти Харьковской области эвакуировали из региона более 10 тысяч жителей. Об этом в Telegram сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

«Всего эвакуировали 10 875 человек», — говорится в публикации.

В администрации отметили, что в основном люди были перемещены из Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов Харьковской области. Где были размещены жители, не уточняется.

Ранее об эвакуации из Сумской области заявил глава местной ОВА Владимир Артюх. По его словам Артюха, власти планируют переместить более шести тысяч человек.

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      Глеб Палехов
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