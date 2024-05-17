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09:59, 17 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о планах Киева эвакуировать население Сумской области

Глава ОВА Артюх: в Сумской области эвакуации подлежат более 6 тысяч человек

Фото: Reuters

В Сумской области Украины власти планируют эвакуировать несколько тысяч человек. Об этом заявил глава местной областной военной администрации (ОВА) Владимир Артюх в эфире телемарафона.

Он рассказал, что из региона за прошедшие три дня было эвакуировано более тысячи человек, в числе которых 200 детей. По словам Артюха, эвакуации из Сумской области подлежат еще более шести тысяч человек.

«Есть соответствующее решение и правительства, и военной администрации о принудительной эвакуации в общинах Великая Писаревка и Середина-Буда», — добавил глава сумской ОВА, объясняя расширение эвакуации.

14 мая стало известно об объявлении в Сумской области эвакуации в десятикилометровой зоне у границы с Россией. Власти региона уточнили, что соответствующие рекомендации они получили от военного командования.

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      Екатерина Грищенко
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