Белый дом попытался оправдать странное поведение Байдена на публике

Белый дом назвал «дешевыми фейками» видео со странным поведением Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала распространение в сети различных видеозаписей со странным поведением президента США Джо Байдена, в частности, на которых глава государства застывает на публике. По ее словам, подобные материалы специально смонтированы таким образом, чтобы выставить его в дурном свете, сообщает РИА Новости.

«Они являются дешевыми фейковыми видео, которые делаются недобросовестно», — заявила представитель американской администрации.

Она подчеркнула, что многие из таких видео якобы неоднократно разоблачались и являлись попытками распространения заведомо ложной информации с целью проведения информационных атак на Байдена.

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс объяснил странное поведение президента США Джо Байдена на сцене. Он заявил, американский лидер не застыл на сцене в Лос-Анджелесе, а приветствовал зрителей на мероприятии для сбора средств для своей избирательной кампании.