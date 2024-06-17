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22:34, 17 июня 2024Мир

Белый дом попытался оправдать странное поведение Байдена на публике

Белый дом назвал «дешевыми фейками» видео со странным поведением Байдена

Фото: Globallookpress.com

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала распространение в сети различных видеозаписей со странным поведением президента США Джо Байдена, в частности, на которых глава государства застывает на публике. По ее словам, подобные материалы специально смонтированы таким образом, чтобы выставить его в дурном свете, сообщает РИА Новости.

«Они являются дешевыми фейковыми видео, которые делаются недобросовестно», — заявила представитель американской администрации.

Она подчеркнула, что многие из таких видео якобы неоднократно разоблачались и являлись попытками распространения заведомо ложной информации с целью проведения информационных атак на Байдена.

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс объяснил странное поведение президента США Джо Байдена на сцене. Он заявил, американский лидер не застыл на сцене в Лос-Анджелесе, а приветствовал зрителей на мероприятии для сбора средств для своей избирательной кампании.

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      Марина Совина
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