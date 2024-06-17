В Белом доме объяснили странное поведение Байдена на сцене

В Белом доме назвали «застывание» Джо Байдена на сцене приветствием зрителей

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс объяснил странное поведение президента США Джо Байдена на сцене. Об этом он написал в социальной сети X.

Он заявил, американский лидер не застыл на сцене в Лос-Анджелесе, а приветствовал зрителей на мероприятии для сбора средств для своей избирательной кампании.

По его словам, республиканцы и их сторонники, говоря о странном поведении главы Белого дома, «на самом деле признают, что не могут противостоять лидеру, который обеспечивает самый высокий экономический рост в мире и довел уровень преступности с применением насилия до 50-летнего минимума».

Ранее бывшему американскому лидеру Бараку Обаме пришлось увести Байдена со сцены на предвыборном концерте в Лос-Анджелесе из-за странного поведения последнего. На кадрах, которые опубликовало издание «Страна», видно, как публика аплодирует в конце выступления политиков, Обама машет им на прощание, в то время как Байден просто стоит, застыв, и молча глядит на толпу.