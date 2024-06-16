Обаме пришлось увести Байдена со сцены из-за его странного поведения

Обама увел застывшего Байдена со сцены на предвыборном концерте в Лос-Анджелесе

Бывшему американскому лидеру Бараку Обаме пришлось увести действующего президента США Джо Байдена со сцены на предвыборном концерте в Лос-Анджелесе из-за странного поведения последнего. Инцидент попал на видео и распространился в сети, его опубликовало издание «Страна» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как публика аплодирует в конце выступления политиков, Обама машет им на прощание, в то время как Байден просто стоит, застыв, и молча глядит на толпу. Заметив это, политик дотронулся до президента, чтобы обратить его внимание на себя, как бы предлагая вернуться в реальность и уйти вместе со сцены.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что демократы используют Байдена, пока тот «умирает» на глазах у всего мира. По его словам, политик никого давно не интересует как личность.