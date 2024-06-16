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03:55, 16 июня 2024Интернет и СМИ

Карлсон обвинил демократов в использовании «умирающего» Байдена

Журналист Такер Карлсон назвал Байдена умирающим инструментом демократов
СюжетСаммит G7

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден умирает на глазах у всего мира, а его администрация продолжает использовать его как инструмент демократов. С таким заявлением выступил американский журналист Такер Карлсон в авторском шоу Tucker Carlson Network.

Он усомнился, что Байден «сможет долго продержаться» после предстоящих президентских выборов вне зависимости от их исхода. По словам журналиста, никого не интересует политик как личность. «Он давно превратился в инструмент демократов, которым они пользуются», — утверждает Карлсон.

Ранее американская газета The New York Post со ссылкой на источники рассказала, что состояние Байдена повергло в шок присутствующих на саммите «Большой семерки» (G7) в Италии. Так, по словам одного дипломата, текущее состояние президента является наихудшим.

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      Марина Совина
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