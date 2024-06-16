Карлсон обвинил демократов в использовании «умирающего» Байдена

Журналист Такер Карлсон назвал Байдена умирающим инструментом демократов

Президент США Джо Байден умирает на глазах у всего мира, а его администрация продолжает использовать его как инструмент демократов. С таким заявлением выступил американский журналист Такер Карлсон в авторском шоу Tucker Carlson Network.

Он усомнился, что Байден «сможет долго продержаться» после предстоящих президентских выборов вне зависимости от их исхода. По словам журналиста, никого не интересует политик как личность. «Он давно превратился в инструмент демократов, которым они пользуются», — утверждает Карлсон.

Ранее американская газета The New York Post со ссылкой на источники рассказала, что состояние Байдена повергло в шок присутствующих на саммите «Большой семерки» (G7) в Италии. Так, по словам одного дипломата, текущее состояние президента является наихудшим.