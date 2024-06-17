В США назвали НАТО будущим Украины

Кирби: США считают НАТО будущим Украины и готовы ей помогать

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что вступление в НАТО станет будущим Украины. Его слова приводит РИА Новости.

На брифинге в Белом доме Кирби назвал НАТО будущим Украины и подчеркнул, что США готовы помочь стране в процессе вступления в альянс.

«Мы верим, что НАТО фигурирует в будущем Украины. Мы будем прорабатывать с ними каждый шаг на пути туда», — обещал он.

Чиновник добавил, что для присоединения к альянсу Киеву потребуется приложить немало усилий. Например, властям необходимо преодолеть проблему с коррупцией. Кирби отметил, что решение о приеме Украины примут все страны-члены НАТО, а не только США.

Ранее Кирби назвал условие для вступления Украины в НАТО. По его словам, для этого стране нужно победить в конфликте с Россией. «Прежде всего они должны победить в этой войне. Они должны прежде всего победить в войне», — подчеркнул он.