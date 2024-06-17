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22:05, 17 июня 2024Мир

В США назвали условие для вступления Украины в НАТО

Белый дом: для вступления в НАТО Украине нужно победить Россию

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, при каких обстоятельствах Украина может вступить в НАТО. Его слова приводит ТАСС.

Представитель Белого дома назвал условие для вступления Украины в НАТО и подчеркнул, что стране нужно победить в конфликте с Россией.

«Прежде всего они должны победить в этой войне. Они должны прежде всего победить в войне», — подчеркнул он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что среди членов альянса нет консенсуса по вступлению Украины. Он подчеркнул, что для присоединения страны к блоку необходимо увериться, что «конфликт завершен, а не поставлен на паузу».

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      Марина Совина
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