В США назвали условие для вступления Украины в НАТО

Белый дом: для вступления в НАТО Украине нужно победить Россию

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, при каких обстоятельствах Украина может вступить в НАТО. Его слова приводит ТАСС.

Представитель Белого дома назвал условие для вступления Украины в НАТО и подчеркнул, что стране нужно победить в конфликте с Россией.

«Прежде всего они должны победить в этой войне. Они должны прежде всего победить в войне», — подчеркнул он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что среди членов альянса нет консенсуса по вступлению Украины. Он подчеркнул, что для присоединения страны к блоку необходимо увериться, что «конфликт завершен, а не поставлен на паузу».