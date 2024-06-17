В НАТО признали отстутствие консенсуса по вступлению Украины

Генсек НАТО Столтенберг: по вступлению Украины в альянс нет консенсуса

Среди членов НАТО нет консенсуса по вступлению Украины в альянс. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его цитирует РИА Новости.

«Украина станет членом НАТО, когда мы будем иметь консенсус. Большинства голосов недостаточно, мы должны принимать решения единогласно», — сказал генсек, добавив, что для вступления Украины необходимо увериться, что «конфликт завершен, а не поставлен на паузу».

Ранее Столтенберг дважды оговорился, назвав украинских пилотов F-16 частью военно-воздушных сил НАТО.