Столтенберг оговорился о летающих на Украине пилотах НАТО

Столтенберг дважды оговорился о летающих на Украине пилотах НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг дважды оговорился, рассуждая о летающих на Украине пилотах НАТО и передаче Киеву самолетов F-16. Об этом сообщает Reuters.

«Передача Киеву F-16 сделает будущие Военно-воздушные силы (ВВС) НАТО, то есть Украины, полностью совместимыми с альянсом. Пилоты НАТО, то есть подготовленные альянсом, а также все процедуры НАТО будут соответствовать нашим стандартам», — заявил генсек военного блока.

Он также отметил, что Украина сможет вступить в альянс, только когда ее военные силы «будут совместимы с силами стран НАТО».

13 июня Столтенберг не смог подтвердить подготовку пилотов Вооруженных сил Украины для американских истребителей F-16 к концу лета этого года.