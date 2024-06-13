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10:37, 13 июня 2024Мир

Столтенберг отказался назвать сроки подготовки пилотов ВСУ для истребителей F-16

Reuters: Столтенберг не подтвердил подготовку пилотов ВСУ для F-16 к концу лета
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Johanna Geron / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не смог подтвердить подготовку пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) для американских истребителей F-16 к концу лета этого года. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов заявил, что часть истребителей F-16, которые Запад пообещал предоставить Киеву, будут размещены на безопасных аэродромах за пределами страны. По его словам, это делается для того, чтобы самолеты не стали мишенями для Российской армии.

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      Максим Габриелян
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