Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:16, 10 июня 2024Бывший СССР

На Украине рассказали, где планируют разместить F-16. Как Киев будет защищать западные истребители?

Глава авиации ВСУ Голубцов заявил о планах разместить часть F-16 за границей

Фото: Bo Amstrup / Reuters

Часть истребителей F-16, которые Запад пообещал предоставить Вооруженным силам Украины, будут размещены на безопасных аэродромах за пределами страны. О таких планах рассказал начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов.

По его словам, это делается для того, чтобы самолеты не стали мишенями для Российской армии. «Это будет наш резерв на случай необходимости замены неисправных самолетов, на время проведения работ по обслуживанию», — пояснил военный.

Голубцов также отметил, что защита истребителей будет непростой задачей. Он уточнил, что для прикрытия авиабаз потребуется как минимум две батареи комплексов Patriot, также два комплекса систем противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS, несколько самоходных зенитных установок Gepard.

Больше всего мы опасаемся, что россияне не будут считать количество "Кинжалов" и "Искандеров" для того, чтобы поразить F-16 на аэродроме

Сергей Голубцовначальник авиации командования Воздушных сил ВСУ

Пока только четыре страны подтвердили планы передать Украине F-16

Поставщиками выступят Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия. Вместе с тем Голубцов выразил надежду на то, что количество государств может увеличиться, поскольку почти все эксплуатанты F-16 переходят на более современные F-35. Он также добавил, что подготовка пилотов истребителей ограничивается количеством учебных мест на базах, а также необходимостью изучения английского языка. К концу года, как ожидается, у ВСУ к оперативным действиям будет готово только одно звено F-16 (от трех до шести самолетов).

F-16 не является панацеей, и мы не носим розовые очки. Мы прекрасно понимаем, что одним самолетом завоевать преимущество в воздухе будет трудно

Сергей Голубцовначальник авиации командования Воздушных сил ВСУ

Украина может получить более 60 истребителей F-16 уже летом

Как писало издание Politico, этим летом вышеназванные государства планируют отправить Киеву более 60 F-16. При этом Украина требует от США и других стран активизировать программу подготовки летчиков к боевому применению F-16. Отмечается, что Киев сообщил Вашингтону, что у него есть 30 пилотов, которые готовы начать обучение на американской территории.

Фото: Andreea Alexandru / AP

«Администрация Байдена заявила Киеву, что на авиабазе Аризоны не хватает мест для обучения более 12 летчиков одновременно. В двух других учреждениях в Дании и Румынии аналогичная проблема с доступными местами для обучения», — рассказали изданию три источника на условиях анонимности.

Материалы по теме:
Украина просит у Запада истребители F-16. Смогут ли американские самолеты повлиять на ход спецоперации?
Украина просит у Запада истребители F-16.Смогут ли американские самолеты повлиять на ход спецоперации?
14 февраля 2023
Европа согласилась передать Украине F-16. На что способен американский истребитель и изменит ли он ситуацию на фронте?
Европа согласилась передать Украине F-16.На что способен американский истребитель и изменит ли он ситуацию на фронте?
27 августа 2023

Путин пообещал уничтожать F-16 на Украине

Президент России Владимир Путин предупредил, что ВС РФ будут уничтожать на Украине F-16 так же, как уничтожают западные танки и другую технику. «Если они поставят F-16, об этом говорят, вроде пилотов готовят, это ситуацию на поле боя не поменяет», — убежден глава государства. Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, указывал, что Россия будет рассматривать поставку истребителей F-16 Киеву как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Он добавил, что поставка истребителей никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский говорил, что пока не знает, будут ли наложены ограничения на использование истребителей F-16 для нанесения ударов по территории России. «Их [F-16] будет не так много, чтобы иметь паритет в небе с россиянами», — в то же время признал украинский лидер.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Обсудить
      Последние новости

      Военный суд приговорил к пожизненному сроку криминального авторитета Шишкана

      Бывшего вице-премьера Украины по восстановлению обвинили в прослушке Зеленского

      Зеленский отказался признать потерю Рыжевки

      Названо число зарегистрированных для участия в конференции по Украине стран

      На Украине рассказали, где планируют разместить F-16. Как Киев будет защищать западные истребители?

      Лавров поблагодарил Китай за отказ от участия в саммите по Украине в Швейцарии

      Встречу глав МИД БРИКС начали с минуты молчания по президенту Ирана

      В России высказались о планах Украины испытать собственные корректируемые бомбы

      Доходы российского бюджета резко выросли

      В ЦБ спрогнозировали резкий рост выдач потребительских кредитов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше