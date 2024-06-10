Глава авиации ВСУ Голубцов заявил о планах разместить часть F-16 за границей

Часть истребителей F-16, которые Запад пообещал предоставить Вооруженным силам Украины, будут размещены на безопасных аэродромах за пределами страны. О таких планах рассказал начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов.

По его словам, это делается для того, чтобы самолеты не стали мишенями для Российской армии. «Это будет наш резерв на случай необходимости замены неисправных самолетов, на время проведения работ по обслуживанию», — пояснил военный.

Голубцов также отметил, что защита истребителей будет непростой задачей. Он уточнил, что для прикрытия авиабаз потребуется как минимум две батареи комплексов Patriot, также два комплекса систем противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS, несколько самоходных зенитных установок Gepard.

Больше всего мы опасаемся, что россияне не будут считать количество "Кинжалов" и "Искандеров" для того, чтобы поразить F-16 на аэродроме Сергей Голубцов начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ

Пока только четыре страны подтвердили планы передать Украине F-16

Поставщиками выступят Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия. Вместе с тем Голубцов выразил надежду на то, что количество государств может увеличиться, поскольку почти все эксплуатанты F-16 переходят на более современные F-35. Он также добавил, что подготовка пилотов истребителей ограничивается количеством учебных мест на базах, а также необходимостью изучения английского языка. К концу года, как ожидается, у ВСУ к оперативным действиям будет готово только одно звено F-16 (от трех до шести самолетов).

F-16 не является панацеей, и мы не носим розовые очки. Мы прекрасно понимаем, что одним самолетом завоевать преимущество в воздухе будет трудно Сергей Голубцов начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ

Украина может получить более 60 истребителей F-16 уже летом

Как писало издание Politico, этим летом вышеназванные государства планируют отправить Киеву более 60 F-16. При этом Украина требует от США и других стран активизировать программу подготовки летчиков к боевому применению F-16. Отмечается, что Киев сообщил Вашингтону, что у него есть 30 пилотов, которые готовы начать обучение на американской территории.

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«Администрация Байдена заявила Киеву, что на авиабазе Аризоны не хватает мест для обучения более 12 летчиков одновременно. В двух других учреждениях в Дании и Румынии аналогичная проблема с доступными местами для обучения», — рассказали изданию три источника на условиях анонимности.

Путин пообещал уничтожать F-16 на Украине

Президент России Владимир Путин предупредил, что ВС РФ будут уничтожать на Украине F-16 так же, как уничтожают западные танки и другую технику. «Если они поставят F-16, об этом говорят, вроде пилотов готовят, это ситуацию на поле боя не поменяет», — убежден глава государства. Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, указывал, что Россия будет рассматривать поставку истребителей F-16 Киеву как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Он добавил, что поставка истребителей никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский говорил, что пока не знает, будут ли наложены ограничения на использование истребителей F-16 для нанесения ударов по территории России. «Их [F-16] будет не так много, чтобы иметь паритет в небе с россиянами», — в то же время признал украинский лидер.