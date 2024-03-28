Путин пообещал уничтожать F-16 на Украине

Путин: Россия будет уничтожать на Украине F-16 так же, как западные танки

Президент Владимир Путин заявил, что Россия будет уничтожать на Украине F-16 так же, как уничтожает западные танки и другую технику. Его слова приводит ТАСС.

Российский глава подчеркнул, что если F-16 будут применяться против Вооруженных сил РФ с аэродромов третьих стран, они станут законной целью.

Ранее Россия послала сигнал НАТО, что уничтожит поставленные Западом истребители F-16 на Украине.

20 марта в Нидерландах назвали срок поставок истребителей F-16 Украине. По словам министра обороны страны Кайса Оллонгрена, американские истребители поступят во второй половине 2024 года.