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00:17, 28 марта 2024Бывший СССР

Путин пообещал уничтожать F-16 на Украине

Путин: Россия будет уничтожать на Украине F-16 так же, как западные танки
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент Владимир Путин заявил, что Россия будет уничтожать на Украине F-16 так же, как уничтожает западные танки и другую технику. Его слова приводит ТАСС.

Российский глава подчеркнул, что если F-16 будут применяться против Вооруженных сил РФ с аэродромов третьих стран, они станут законной целью.

Ранее Россия послала сигнал НАТО, что уничтожит поставленные Западом истребители F-16 на Украине.

20 марта в Нидерландах назвали срок поставок истребителей F-16 Украине. По словам министра обороны страны Кайса Оллонгрена, американские истребители поступят во второй половине 2024 года.

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      Юлия Мискевич
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