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23:02, 20 марта 2024Мир

В Нидерландах назвали срок поставок истребителей F-16 Украине

Глава МО Оллонгрен: Нидерланды поставят Киеву F-16 во второй половине 2024 года

Фото: Artorn Pookasook / Reuters

Нидерланды передадут Киеву первые американские истребители F-16 во второй половине 2024 года. Такой срок поставок назвала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, передает РИА Новости.

Как отмечает агентство, глава МО посетила Украину, чтобы «выразить солидарность и объявить о новом пакете помощи». «Я твердо уверена, что мы начнем поставки F-16 этим летом... Сначала Дания, у нас есть график», — заявила Оллонгрен.

Уточняется, что Нидерланды выделят Киеву 350 миллионов евро на боеприпасы для истребителей, а также на приобретение современных беспилотных самолетов-разведчиков. При этом Оллонгрен подчеркнула, что Западу необходимо «учитывать возможность того, что это может быть длительная война» и быть готовыми к этому.

В феврале сообщалось, что минобороны Нидерландов готовит к поставке Украине еще шесть истребителей F-16. «Таким образом, общее количество самолетов F-16 достигло 24», — отмечала Оллонгрен. Она также призвала власти Евросоюза и руководство НАТО снять все ограничения на поставки оружия и военной техники для Украины.

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      Марина Совина
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